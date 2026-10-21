Москва21 октВести.Предстоящей зимой в Сибири стоит ожидать массовое появление медведей-шатунов, поскольку они могут не впасть в спячку из-за недостаточной толщины набранного жира. Данное мнение выразил доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев в беседе с агентством ТАСС.
Отмечается, что хищники могут появиться в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Томской, Иркутской областях и Красноярском крае. Однако их точное число назвать невозможно, пока не установится снежный покров и не станет ясно, сколько медведей не легло в берлоги.
У добытых зверей (в том числе и в результате регулирования численности) толщина жира местами менее 1 см, что дает большую вероятность большого числа не залегших в спячку медведейприводятся слова собеседника
Он также добавил, что в поисках еды суточный наслед медведя варьируется от 3 до 50 км.
Другой эксперт, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Дмитрий Тараненко также подтвердил, что шатуны будут появляться там, где медведи уже сейчас выходят к людям.