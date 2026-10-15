Названы регионы, где зимой могут появиться медведи-шатуны Стрельников: зимой медведи-шатуны могут появиться в четырех регионах Сибири

Москва15 окт Вести.Предстоящей зимой медведи-шатуны могут появиться в Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях, а также Иркутской области. Об этом сообщил общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников в комментарии РИА Новости.

В этих регионах фиксируется прирост численности медведей и были случаи выхода диких животных к людям пояснил эксперт

Ранее сообщалось, что медведи начали заходить в поселки Ленинградской области.