Москва15 октВести.Предстоящей зимой медведи-шатуны могут появиться в Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях, а также Иркутской области. Об этом сообщил общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников в комментарии РИА Новости.
В этих регионах фиксируется прирост численности медведей и были случаи выхода диких животных к людямпояснил эксперт
Ранее сообщалось, что медведи начали заходить в поселки Ленинградской области.