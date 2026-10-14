Москва14 окт Вести.Медведи начали заходить в поселки Ленинградской области. Об этом сообщает Mash на Мойке в MAX.

По данным канала, одного из хищников несколько раз видели под Ивангордом, вблизи от границы с Эстонией.

Также в октябре медведь заходил в СНТ "Южный", "Юбилейный", в район парка на Парусинке. Администрация предупредила жителей об опасности, а лесничество занялось поимкой зверя.

Уточняется, что всего за последние два месяца жители Ленинградской области сообщали о медведях 35 раз. Из них по 15 случаям приняли решение об отстреле, и пять таких решений уже исполнили.