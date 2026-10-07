Медведи в Ленобласти 35 раз выходили к людям за последние два месяца

В Ленобласти медведи 35 раз выходили к людям за два месяца Медведи в Ленобласти 35 раз выходили к людям за последние два месяца

Москва7 окт Вести.В Ленинградской области за последние два месяца поступило 35 обращений о выходе медведей к населенным пунктам. Об этом сообщил Комитет по охране животного мира региона.

За последние 2 месяца поступило 35 обращений связанных с выходом медведей. По ним принято 15 решений о регулировании, 5 из них уже отработано говорится в канале ведомства на платформе MAX

В Комитете также уточнили, что за два месяца с открытия охотничьего сезона добыто 193 медведя, что составляет 26,5% от сезонного лимита в 729 особей.

Согласно данным государственного мониторинга, численность бурого медведя на территории Ленинградской области в последние пять лет остается стабильной и составляет около 3200 особей. Наибольшая плотность популяции отмечается в восточных и северо-восточных районах: Подпорожском, Лодейнопольском, Тихвинском, Бокситогорском.