В Ненецком округе охотникам разрешили добыть до 35 медведей В Ненецком округе установили лимит на добычу 35 бурых медведей

Москва4 окт Вести.В этом году в Ненецком округе можно добыть до 35 бурых медведей. Об этом агентству РИА Новости рассказал начальник отдела государственного контроля управления природных ресурсов и экологии НАО Александр Мизгирев.

Заявок при этом уже 57, хотя обычно охотники добывают всего одну-две особи за год.

Медведь в России - вид лимитируемый, он распределяется в зависимости от численности. Для нас в этом году выделили 35 голов, но у нас ежегодно отстреливаются порядка одного-двух, то есть резерв есть - и можно, в принципе, настрелять цитирует Александра Мизгирева РИА Новости

Помимо этих 35 голов, охотиться на медведей по лимиту вправе представители коренного малочисленного населения - им разрешение не нужно. Сколько особей они добывают для себя, точно неизвестно.

По данным властей, в округе насчитывается около 300 бурых медведей, и популяция растет слабо: 10 лет назад их было порядка 230. Желающие поохотиться на медведя в округе есть.

По словам Мизгирева, среди желающих добыть лимитированных животных проводят жеребьевку. Когда заявок больше, чем разрешений, их разыгрывают в лотерею: конверты опускают в барабан, и выбор делает случай. Наблюдать за процедурой можно онлайн или лично в департаменте.