Количество добытых на Камчатке медведей составляет около 15% от квоты

На Камчатке фактическая добыча бурых медведей ежегодно не превышает 15% от квоты Количество добытых на Камчатке медведей составляет около 15% от квоты

Москва17 ноя Вести.На Камчатке ежегодно добывается почти 500 особей бурого медведя, что составляет лишь около 15% от утвержденной региональной квоты. Об этом сообщили ТАСС в краевом министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

Как показывают данные государственного мониторинга, на 1 апреля 2025 года численность популяции бурого медведя в регионе превысила 24 тысячи особей. При этом утвержденный лимит добычи на 2026 год составляет 3 443 особи.

Как уточняется, региональная квота устанавливается исходя из реальных возможностей охотпользователей, а не из теоретического максимума.

В 2026 году утвержденный лимит - порядка 3,4 тыс. особей. При этом даже утвержденная квота осваивается слабо: реальная добыча составляет около 15% от нее отметили в министерстве

По мнению ученых, участившиеся выходы медведей к людям связаны не с ростом численности хищников, а с перераспределением животных по территории Камчатского края. Так, в окрестностях Петропавловска- Камчатского замечают так называемых "транзитных" медведей, которые перемещаются по региону в поисках пищи.

Ранее сообщалось, что медведь растерзал сторожа туристической базы на Камчатке.