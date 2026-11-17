Москва17 нояВести.На Камчатке ежегодно добывается почти 500 особей бурого медведя, что составляет лишь около 15% от утвержденной региональной квоты. Об этом сообщили ТАСС в краевом министерстве лесного и охотничьего хозяйства.
Как показывают данные государственного мониторинга, на 1 апреля 2025 года численность популяции бурого медведя в регионе превысила 24 тысячи особей. При этом утвержденный лимит добычи на 2026 год составляет 3 443 особи.
Как уточняется, региональная квота устанавливается исходя из реальных возможностей охотпользователей, а не из теоретического максимума.
В 2026 году утвержденный лимит - порядка 3,4 тыс. особей. При этом даже утвержденная квота осваивается слабо: реальная добыча составляет около 15% от нееотметили в министерстве
По мнению ученых, участившиеся выходы медведей к людям связаны не с ростом численности хищников, а с перераспределением животных по территории Камчатского края. Так, в окрестностях Петропавловска- Камчатского замечают так называемых "транзитных" медведей, которые перемещаются по региону в поисках пищи.
Ранее сообщалось, что медведь растерзал сторожа туристической базы на Камчатке.