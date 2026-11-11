Сторож туристической базы на Камчатке погиб от нападения медведя Медведь растерзал сторожа турбазы Salmonica Travel на Камчатке

Москва11 ноя Вести.В Соболевском округе Камчатского края медведь напал на сторожа туристической базы Salmonica Travel и растерзал его. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Владельцы базы забеспокоились и отправили на место вертолет. 10 ноября в четырех километрах от туристической базы с воздуха заметили снегоход и следы крови.

По предварительным данным, сторож заметил хищника и бросился к снегоходу, где было оружие, но не добежал. Останки мужчины нашли почти полностью съеденными.

Судя по обстановке, человек увидел медведя и попытался добежать до снегохода, где находилось оружие, но не успел. Нашли практически съеденные останки человека говорится в публикации

В среду, 11 ноября, на место ЧП вылетела следственно-оперативная группа. Медведь находился неподалеку – его застрелили.

Биологи-охотоведы пояснили, что в этом году из-за бескормицы многие медведи не успели набрать жир перед залеганием в берлоги. В таких условиях хищники чаще идут на каннибализм. Специалисты допустили, что медведь мог принять человека за сородича - это и закончилось смертельным нападением.