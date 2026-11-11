Москва11 нояВести.В Соболевском округе Камчатского края медведь напал на сторожа туристической базы Salmonica Travel и растерзал его. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Отмечается, что мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Владельцы базы забеспокоились и отправили на место вертолет. 10 ноября в четырех километрах от туристической базы с воздуха заметили снегоход и следы крови.
По предварительным данным, сторож заметил хищника и бросился к снегоходу, где было оружие, но не добежал. Останки мужчины нашли почти полностью съеденными.
Судя по обстановке, человек увидел медведя и попытался добежать до снегохода, где находилось оружие, но не успел. Нашли практически съеденные останки человекаговорится в публикации
В среду, 11 ноября, на место ЧП вылетела следственно-оперативная группа. Медведь находился неподалеку – его застрелили.
Биологи-охотоведы пояснили, что в этом году из-за бескормицы многие медведи не успели набрать жир перед залеганием в берлоги. В таких условиях хищники чаще идут на каннибализм. Специалисты допустили, что медведь мог принять человека за сородича - это и закончилось смертельным нападением.