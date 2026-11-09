Москва9 нояВести.Медведя, которого 8 ноября видели в секторе Е на кузбасском курорте Шерегеш, отогнали за пределы туристической зоны и застрелили, сообщает ИС "Вести".
Мобильные группы вели поиски до наступления ночи. Из-за глубокого снега специалисты не могли использовать собак, также не везде проходили снегоходы, поэтому территорию обследовали, в том числе, с помощью квадрокоптеров.
Отстрел провели в рамках разрешения на регулирование численностисообщили в министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса
В настоящее время госинспекторы вместе с охотниками продолжают патрулирование территории.
Специалисты проверяют, не осталось ли в окрестностях другие хищников, которые еще не залегли в спячку.