Медведя, замеченного на курорте Шерегеш в Кузбассе, застрелили

Медведя, бродившего по склонам Шерегеша, застрелили Медведя, замеченного на курорте Шерегеш в Кузбассе, застрелили

Москва9 ноя Вести.Медведя, которого 8 ноября видели в секторе Е на кузбасском курорте Шерегеш, отогнали за пределы туристической зоны и застрелили, сообщает ИС "Вести".

Мобильные группы вели поиски до наступления ночи. Из-за глубокого снега специалисты не могли использовать собак, также не везде проходили снегоходы, поэтому территорию обследовали, в том числе, с помощью квадрокоптеров.

Отстрел провели в рамках разрешения на регулирование численности сообщили в министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса

В настоящее время госинспекторы вместе с охотниками продолжают патрулирование территории.

Специалисты проверяют, не осталось ли в окрестностях другие хищников, которые еще не залегли в спячку.