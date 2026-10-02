Москва2 окт Вести.В пятницу, 2 октября, в окрестностях села Березняки в Сахалинской области охотоведы отстрелили медведя после сообщений о появлении зверя на окраине населенного пункта. Об этом сообщает АСТВ.ру.

Очевидцы сообщали, что встречали хищника на грунтовой дороге.

В администрации Южно-Сахалинска подчеркнули: охотоведы ликвидировали медведя отмечается в сообщении

Жителям отдаленных районов и частного сектора, расположенных возле лесов рекомендуется быть настороже и не выходить в лес. Помимо этого, не следует оставлять отходы во дворе, так как медведи способны почувствовать запах на расстоянии в несколько километров.