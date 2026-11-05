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Эвакуировано тело охотника, погибшего от нападения медведя в красноярской тайге

Тело охотника, погибшего от нападения медведя в красноярской тайге, эвакуировали Эвакуировано тело охотника, погибшего от нападения медведя в красноярской тайге

Москва5 ноя Вести.Тело охотника, погибшего от нападения медведя в тайге Красноярского края, эвакуировали вместе с его напарником, ждавшим вертолет около недели. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ранее в этот день вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Красноярский край для эвакуации.

Оперативное видео с осмотра места происшествия, а также опроса напарника охотника, погибшего в результате нападения медведя в Курагинском муниципальном округе Красноярского края говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По предварительным данным СК, двое охотников отправились в лес Курагинского муниципального округа для добычи пушного зверя. Вечером 28 октября 29‑летний мужчина по рации сообщил о нападении медведя на его товарища в районе устья реки Катун, расположенном в 160 км от села Черемшанка.

Было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с нападением хищников на людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ).