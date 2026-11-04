Охотники с телом товарища застряли из-за непогоды в красноярской тайге Трое охотников застряли рядом с телом погибшего товарища в красноярской тайге

Москва4 ноя Вести.В Красноярском крае уже несколько дней ждут помощи охотники, которые из-за непогоды застряли в тайге рядом с телом погибшего товарища. К мужчинам невозможно добраться даже на вертолете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

История началась в конце октября. Опытный охотник отправился проверить избу в Курагинском районе и столкнулся с медведем, который нанес ему смертельные травмы. Спустя некоторое время на его поиски отправился приятель, нашел тело, а хищника застрелил. Однако самостоятельно вернуться к ближайшему населенному пункту за 160 км не смог и провел в одиночестве три дня, имея при себе несколько патронов и запас еды на неделю.

Двое друзей пошли на помощь: сначала проплыли по реке Казыр на аэролодке, потом 15 километров прошли пешком по снегу, добрались до Юрия — и тоже застряли в тайге. Назад вернуться невозможно, пока на реке не встал лед. Забрать их может только вертолет, но погода сильно ухудшилась — в районе несколько дней продолжается снегопад говорится в сообщении источника

Отмечается, что спасатели готовы выдвинуться к людям, но ждут более благоприятные погодные условия. Когда это произойдет, пока неизвестно.