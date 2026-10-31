Москва31 окт Вести.Напарника охотника, погибшего от нападения медведя в Красноярском крае, могут эвакуировать из тайги 1 ноября. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на управление МЧС РФ по региону.

Отмечается, что спасатели рассчитывают забрать мужчину 1 ноября, но, если погода будет нелетной, операцию отложат до улучшения условий.

Спасатели МЧС планируют эвакуировать мужчину 1 ноября. Если погода станет нелетной, то (операцию – ред.) могут отложить до ее улучшения говорится в публикации

В СУ СК РФ по Красноярскому краю рассказали, что двое охотников промышляли в тайге Курагинского округа, в 160 километрах от ближайшего населенного пункта - села Черемшанка. 28 октября самый опытный из них погиб от нападения медведя. Второй мужчина смог связаться с родственниками по спутниковому телефону и попросить помощи. Сейчас он ждет эвакуации в небольшой избушке.

Ранее сообщалось, что 28 октября в верховьях реки Казыр погиб один из лучших охотников-медвежатников края Виталий Елфимов.

С весны текущего года жертвами нападений медведей в регионах России стали 29 человек. Два смертельных случая зафиксировали в Бурятии, по три - в Томской области и на Камчатке, еще по одному — в Архангельской области, Вологодской области, Республике Алтай, Туве и Хабаровском крае. В Красноярском крае погибли девять человек, в Иркутской области – семь.