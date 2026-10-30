РЕН: напарник растерзанного медведем охотника застрял с его телом в тайге

Друг растерзанного медведем красноярского охотника остался с его телом в тайге РЕН: напарник растерзанного медведем охотника застрял с его телом в тайге

Москва30 окт Вести.Напарник одного из лучших охотников Красноярского края Виталия Елфимова, который погиб в схватке с медведем, застрял с телом друга в тайге, сообщает РЕН со ссылкой на собственный источник.

По его словам, Юрий находится в хижине в 160 км от ближайшего населенного пункта и периодически выходит на связь.

Собеседник издания рассказал, что у него есть всего несколько патронов, еды осталось на 5-7 дней, а опыта выживания в тайге нет.

Друг и напарник одного из лучших охотников Красноярского края <...>, который погиб в схватке с медведем, застрял с телом в тайге говорится в публикации

Для спасения мужчины подготовлен вертолет. Борт с сотрудниками СК и МВД вылетит из Абакана, когда позволят погодные условия.

На официальных ресурсах этих ведомств и МЧС информации о планируемой операции по спасению охотника пока нет.

Накануне сообщалось, что 28 октября в верховьях реки Казыр погиб один из лучших медвежатников края Виталий Елфимов.