Москва22 октВести.В Пермском крае охотник подвергся нападению медведя, но выжил благодаря помощи подоспевшего товарища, хищника застрелили. Об этом сообщает издание "Искра Прикамья".
Инцидент произошел 20 октября возле села Дуброво Еловского округа.
Хозяин леса повалил мужчину и пустил в ход клыки и когти, травмировав охотнику руку и бедро. На счастье пострадавшего, ему на выручку подоспел товарищ. Он отвлек медведя и подстрелил хищникасказано в сообщении
Не исключается, что медведь готовил в этом месте берлогу, чтобы залечь в спячку. Местные жители видели следы хищника и ранее.