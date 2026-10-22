Охотник выжил после нападения медведя в Пермском крае

Медведь напал на охотника в Пермском крае Охотник выжил после нападения медведя в Пермском крае

Москва22 окт Вести.В Пермском крае охотник подвергся нападению медведя, но выжил благодаря помощи подоспевшего товарища, хищника застрелили. Об этом сообщает издание "Искра Прикамья".

Инцидент произошел 20 октября возле села Дуброво Еловского округа.

Хозяин леса повалил мужчину и пустил в ход клыки и когти, травмировав охотнику руку и бедро. На счастье пострадавшего, ему на выручку подоспел товарищ. Он отвлек медведя и подстрелил хищника сказано в сообщении

Не исключается, что медведь готовил в этом месте берлогу, чтобы залечь в спячку. Местные жители видели следы хищника и ранее.