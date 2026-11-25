Появились фото с места схватки охотника с медведем в Омской области

Опубликованы кадры с места нападения медведя на охотника под Омском Появились фото с места схватки охотника с медведем в Омской области

Москва25 ноя Вести.Появились фотографии с места схватки охотника с медведем в Омской области. Снимки опубликовала ИС "Вести".

На кадрах – сам погибший медведь и та часть леса, где произошла трагедия.

Тело 67-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 23 ноября в Тарском районе Омской области. Неподалеку от него нашли тушу мертвого медведя.

По имеющимся данным, охотник вместе с родственником пошел в лес для добычи песца. Там они разошлись, и на мужчину напал медведь. Перед тем, как погибнуть, охотник успел его ранить, хищник вернулся в берлогу и умер там.