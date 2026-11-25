Москва25 нояВести.Появились фотографии с места схватки охотника с медведем в Омской области. Снимки опубликовала ИС "Вести".
На кадрах – сам погибший медведь и та часть леса, где произошла трагедия.
Тело 67-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 23 ноября в Тарском районе Омской области. Неподалеку от него нашли тушу мертвого медведя.
По имеющимся данным, охотник вместе с родственником пошел в лес для добычи песца. Там они разошлись, и на мужчину напал медведь. Перед тем, как погибнуть, охотник успел его ранить, хищник вернулся в берлогу и умер там.