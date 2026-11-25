Погибший в Омской области охотник успел застрелить напавшего на него медведя

В схватке охотника с медведем в Омской области погибли оба Погибший в Омской области охотник успел застрелить напавшего на него медведя

Москва25 ноя Вести.В Омской области устанавливаются обстоятельства гибели охотника в результате нападения медведя, сообщает региональное СУ СК в MAX.

Тело 67-летнего мужчины с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено 23 ноября в Тарском районе.

Впоследствии в берлоге неподалеку от этого места была обнаружена туша мертвого медведя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК.

Туша мертвого медведя в Омской области найдена в берлоге неподалеку от места гибели охотника говорится в сообщении

Следователи предполагают, что охотник, рядом с телом которого найдено ружье, смог ранить медведя. Хищник ушел в берлогу и умер от ранения.