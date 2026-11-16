Медведь напал на охотника в Пермском крае

Медведь покалечил охотника в Пермском крае Медведь напал на охотника в Пермском крае

Москва16 ноя Вести.В Пермском крае залегший в спячку медведь напал на мужчину во время охоты на лося, хищника застрелили, пишет газета "Искра Прикамья".

По информации издания, нападение произошло в районе деревни Мичура Еловского округа.

Собака своим лаем подняла недавно залегшего в берлогу медведя и тот набросился на охотника. Мужчина попытался остановить хищника выстрелом, но промахнулся. Медведь повалил его на землю и покалечил – прокусил руки, когтями травмировал лицо говорится в публикации

Собака отвлекла хищника на себя, а на помощь пришел другой охотник, подстреливший медведя.

Пострадавшего госпитализировали в Осинскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.