В Томской области медведь напал на охотника, мужчина госпитализирован

Охотник из Томской области получил рваные раны после встречи с медведем В Томской области медведь напал на охотника, мужчина госпитализирован

Москва9 ноя Вести.В Томском районе медведь напал на 52-летнего охотника. 8 ноября пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщает "Вести-Томск".

Уточняется, что мужчина получил рваные раны головы, верхних и нижних конечностей и находится в состоянии средней тяжести.

На месте работала реанимационная бригада Станции скорой медицинской помощи Томска уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения

Жителям региона напомнили, что сроки залегания в спячку у медведей зависят от погодных условий, температуры и снежного покрова и попросили без необходимости не посещать лесные массивы.