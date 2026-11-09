Москва9 нояВести.В Томском районе медведь напал на 52-летнего охотника. 8 ноября пострадавшего госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщает "Вести-Томск".
Уточняется, что мужчина получил рваные раны головы, верхних и нижних конечностей и находится в состоянии средней тяжести.
На месте работала реанимационная бригада Станции скорой медицинской помощи Томскауточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения
Жителям региона напомнили, что сроки залегания в спячку у медведей зависят от погодных условий, температуры и снежного покрова и попросили без необходимости не посещать лесные массивы.