Москва4 октВести.Медведь напал на оленевода на Чукотке. Мужчина получил раны, но выжил, передает ТАСС со ссылкой на представителя муниципального округа Эгвекинот, где произошло ЧП.
В администрации сообщили, что это уже второе нападение бурого медведя на человека в регионе за год.
Бурый медведь напал на 45-летнего работника оленеводческой бригады. Бригада находится примерно в 250 километрах от села Конергиноговорится в сообщении
В районной администрации уточнили, что мужчина получил укушенные раны бедра, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшего доставят в медучреждение.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье мужчине удалось выжить после встречи с медведем: он оставил хищнику бидон с собранной брусникой.