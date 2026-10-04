На Чукотке оленеводу удалось выжить после нападения медведя

Оленевод получил раны, но выжил после нападения медведя на Чукотке На Чукотке оленеводу удалось выжить после нападения медведя

Москва4 окт Вести.Медведь напал на оленевода на Чукотке. Мужчина получил раны, но выжил, передает ТАСС со ссылкой на представителя муниципального округа Эгвекинот, где произошло ЧП.

В администрации сообщили, что это уже второе нападение бурого медведя на человека в регионе за год.

Бурый медведь напал на 45-летнего работника оленеводческой бригады. Бригада находится примерно в 250 километрах от села Конергино говорится в сообщении

В районной администрации уточнили, что мужчина получил укушенные раны бедра, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшего доставят в медучреждение.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье мужчине удалось выжить после встречи с медведем: он оставил хищнику бидон с собранной брусникой.