Москва3 октВести.Житель Забайкальского края спасся от медведя, оставив ему бидон с собранной брусникой, на который хищник отвлекся. Об этом мужчина рассказал РИА Новости.
Мужчина жил недалеко от леса в селе Читинского района. Он часто ходил за брусникой и однажды встретил медведя. Вначале мужчина подумал, что это олень, но когда пригляделся, то увидел лапы медведя.
Я медленно от него отошел, схватил жердь, по сосне ударил и заорал. Потом бросился бежать, уронив куртку-штормовку и пятилитровый бидон с ягодойотметил собеседник агентства
Мужчина вместе с собаками добежал до дороги и встретил там охотников.
Один из них побежал с ружьем на ту поляну, где был медведь, раз выстрелил. Потом принес мою порванную на лоскуты штормовку и раздавленный бидончикдобавил мужчина
Хищник следовал за человеком, но отвлекся на бидончик с брусникой. По словам мужчины, медведь мог вначале съесть ягоду.