В Забайкалье мужчина спасся от медведя с помощью бидона с брусникой

Житель Забайкалья отвлек медведя бидоном с брусникой и выжил В Забайкалье мужчина спасся от медведя с помощью бидона с брусникой

Москва3 окт Вести.Житель Забайкальского края спасся от медведя, оставив ему бидон с собранной брусникой, на который хищник отвлекся. Об этом мужчина рассказал РИА Новости.

Мужчина жил недалеко от леса в селе Читинского района. Он часто ходил за брусникой и однажды встретил медведя. Вначале мужчина подумал, что это олень, но когда пригляделся, то увидел лапы медведя.

Я медленно от него отошел, схватил жердь, по сосне ударил и заорал. Потом бросился бежать, уронив куртку-штормовку и пятилитровый бидон с ягодой отметил собеседник агентства

Мужчина вместе с собаками добежал до дороги и встретил там охотников.

Один из них побежал с ружьем на ту поляну, где был медведь, раз выстрелил. Потом принес мою порванную на лоскуты штормовку и раздавленный бидончик добавил мужчина

Хищник следовал за человеком, но отвлекся на бидончик с брусникой. По словам мужчины, медведь мог вначале съесть ягоду.