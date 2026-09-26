Мужчина, на которого напал медведь в Забайкалье, отделался легкими травмами

В Забайкалье медведь напал на мужчину, тот выжил Мужчина, на которого напал медведь в Забайкалье, отделался легкими травмами

Москва26 сен Вести.В селе Черемхово Красночикойского округа в Забайкале медведь напал на работника охотничьего хозяйства на берегу реки. Об этом сообщает Минприроды Забайкальского края.

Мужчина находился возле реки неподалеку от населенного пункта по личным делам, когда из кустов на него внезапно напал медведь. Нападение не было спровоцировано действиями человека говорится в сообщении

У мужчины диагностированы легкие травмы. Переломов и других тяжелых повреждений нет.

В настоящее время на территории работают мобильные группы охотоведов, которые патрулируют окрестности села и принимают меры для обеспечения безопасности жителей.