Семидесятилетний житель Бурятии залез на дерево и спасся от медведя

Пенсионер из Бурятии спасся от медведя, забравшись на дерево Семидесятилетний житель Бурятии залез на дерево и спасся от медведя

Москва15 сен Вести.В Хоринском районе Бурятии семидесятилетний пенсионер залез на дерево, чтобы спастись от медведя, сообщило РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) республики.

Встреча с медведем произошла на берегу реки Уда вблизи села Кульск. Предварительно, мужчина 1956 года рождения спасся от зверя, забравшись на дерево рассказали в ЕДДС

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 14 сентября. На место происшествия выезжали сотрудники МВД и Бурприроднадзора.

Пенсионер госпитализирован в ЦРБ, его жизни ничего не угрожает.