Медведь напал на лошадь в Томской области, домашнее животное выжило

В Томской области лошадь пережила нападение медведя Медведь напал на лошадь в Томской области, домашнее животное выжило

Москва24 сен Вести.В деревне Алексеевка Томской области лошадь смогла выжить после того, как на нее напал медведь. Об этом сообщают "Вести-Томск".

Домашнему животному удалось отбиться от хищника. Однако оно получило множественные рваные раны. В том числе на задней ноге, шее, лопатке, корпусе, заплыл глаз.

Точные обстоятельства того, как лошадь смогла выжить при столкновении с медведем, остаются неизвестными.

Ранее медведь атаковал мужчину в Республике Тыве. Он погиб. Жертвой дикого животного оказался отец хоккеиста "Питтсбург Пингвинз" Андрея Кузьменко.