Друзья убитого охотника из Тары: он не пошел бы на медведя с неподходящим ружьем

Убитый медведем охотник из Тары не пошел бы на зверя с неподходящим оружием Друзья убитого охотника из Тары: он не пошел бы на медведя с неподходящим ружьем

Москва25 ноя Вести.Стали известны подробности нападения медведя на охотника в урочище Малиновка Тарского района Омской области.

Как рассказали ИС "Вести" друзья погибшего, он никогда бы не пошел бы на зверя с неподходящим оружием и патронами, так как был опытным охотником. Кроме того, он прекрасно ориентировался в лесу и не стал бы первым нападать на хищника.

Ранее сообщалось, что знакомые погибшего 67-летнего охотника предположили, что его смерть – трагическое стечение обстоятельств.

Они рассказали, что фатальная встреча с хищником произошла из-за того, что мужчина случайно набрел на берлогу медведя, который еще не залег в спячку. Охотник успел ранить зверя, а сам попытался вернуться к людям, но не смог из-за полученных ранений.

23 ноября его тело в сотнях метров от места ЧП нашел его родственник. Неподалеку лежало само ружье, а в берлоге – убитый медведь.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет РФ.