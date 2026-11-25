Погибший от лап медведя охотник из Тары был опытным и хорошо знал лес

Друзья погибшего охотника из Тары сказали, что он был опытным охотником Погибший от лап медведя охотник из Тары был опытным и хорошо знал лес

Москва25 ноя Вести.Друзья погибшего от лап медведя охотника из Тары рассказали ИС "Вести", что он был опытным и прекрасно ориентировался в лесу.

Они предположили, что фатальная встреча с хищником произошла из-за того, что 67-летний мужчина случайно набрел на берлогу медведя, который еще не залег в спячку.

По их словам, пенсионер всю жизнь провел в лесу, отлично знал все тропы и не стал бы первым нападать на хищника.

Слухи, что он … не ожидал, не знал, это однозначно не соответствует, потому что он всю жизнь провел в лесу. Он каждый год находился в лесу, у него изба, у него охотятся брат и племянники с детства ... То есть, это просто стечение обстоятельств рассказали друзья погибшего

Ранее сообщалось об очередном случае гибели человека от дикого зверя в урочище Малиновка Тарского района Омской области. Двое местных жителей: дядя и племянник, ушли в лес на несколько дней для охоты на соболя. Охотились они раздельно, а вечером встречались в сторожке. В один из дней старший охотник не вернулся. Позднее его тело, израненное хищником, нашел его родственник. Неподалеку нашли ружье и саму берлогу с убитым медведем.

Предположительно, хищник напал на охотника у берлоги, тот успел выстрелить и с тяжелыми повреждениями пытался выйти из леса, но смог только отойти на несколько сотен метров от места ЧП.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет РФ.