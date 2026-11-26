Москва26 ноя Вести.Андрей Дроздов, знакомый погибшего в Омской области охотника, предположил, как произошла трагедия. По его мнению, мужчина был опытным и сам бы не стал первым нападать на медведя, тем более с неподходящими для этого зверя патронами и ружьем. Об этом сообщила информационная служба "Вести".

Он всю жизнь провел в лесу, это трагическое стечение обстоятельств сказал Андрей Дроздов

Он также согласился с версией, что охотник мог ненароком выйти на медвежью берлогу и ему пришлось защищаться.

Ранее сообщалось, что в охотничьих угодьях Тары в Омской области погиб местный житель. Случилось это примерно в 2 километрах от урочища Малиновка. Предварительно, мужчина охотился на соболя и имел разрешение на его добычу. Тело обнаружил родственник погибшего. Неподалеку лежал застреленный медведь. По предварительной версии, зверь напал на охотника после того, как мужчина выстрелил в него.