На Камчатке медведь убил мужчину, который приехал в тундру за клюквой Медведь убил сборщика клюквы в тундре на Камчатке

Москва29 сен Вести.В Соболевском округе Камчатского края медведь расправился с мужчиной, который собирал клюкву в тундре. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя Госохотнадзора региона.

Как он пояснил, в 10 километрах от села Устьевое группа людей высадила в тундре мужчину, который отправился за ягодами. Спустя какое-то время он позвонил и сказал, что набрал полное ведро клюквы. Вскоре к нему подошел медведь и начал есть ягоды, после чего связь с мужчиной пропала. Вернувшись на место, группа увидела хищника, а самого сборщика там не оказалось. Позже выяснилось, что зверь убил его и прикопал.

Когда группа вернулась на место, они увидели медведя, а человека там уже не было. Оказалось, что медведь его убил и прикопал цитирует источник РИА Новости

Медведя застрелили, тело погибшего доставили в Соболевскую больницу. Отмечается, что мужчина был в месте обитания медведей в тундре один.

Из-за частых выходов медведей к населенным пунктам в Петропавловске-Камчатском и Усть-Камчатском округе введен режим повышенной готовности. В 2026 году на Камчатке жертвами медведей стали три человека.