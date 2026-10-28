Супруга пропавшего в тайге Алтая сотрудника МЧС надеется на его возвращение Жена пропавшего в Республике Алтай сотрудника МЧС верит в его спасение

Москва28 окт Вести.Супруга сотрудника МЧС Игоря Большакова, который пропал в Республике Алтай больше десяти дней назад, не теряет надежды: она верит, что мужчина просто сбился с пути в лесу и вскоре найдется живым. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

17 октября сотрудник пятой пожарно-спасательной части МЧС ушел на пасеку и исчез в 26 километрах от села Чемал. Собеседник агентства отметил, что прорабатываются различные версии, но жена надеется на лучшее.

Версии рассматриваются разные, и жена все-таки надеется на то, что он жив, возможно, заблудился, куда-то ушел дальше в тайгу, что скоро его удастся найти цитирует слова источника РИА Новости

Отмечается, что поисковики уже обследовали 60 квадратных километров. За процессом ежедневно следит прокуратура Республики Алтай, а СУ СК РФ по региону проводит проверку.

Источник добавил, что в этих местах люди иногда терялись, а через какое-то время сами выходили к селам. Так случилось со сборщиками кедровых орехов, которые спасались в охотничьих избушках. Но в нынешнем году обстановку усложняет активность медведей. Еще один осложняющий фактор – мужчина потерялся один и, по имеющимся данным, не взял с собой запасов еды.