На Алтае спасатели и волонтеры ведут поиски пропавшего мужчины

На Алтае вторые сутки ищут пропавшего сельского жителя На Алтае спасатели и волонтеры ведут поиски пропавшего мужчины

Москва19 окт Вести.В Чемальском районе Республики Алтай ведутся поиски 39-летнего местного жителя. Об этом в MAX сообщает региональное МЧС.

Житель села Чемал 17 октября отправился на личном автомобиле "УАЗ" на пасеку и планировал в тот же вечер вернуться домой.

18 октября его автомобиль "УАЗ" был обнаружен родственниками в урочище "Ак-Кая" говорится в сообщении

Местонахождение сельчанина остается неизвестным, он не выходит на связь. К поисковым работам подключены личный состав 5-й пожарно-спасательной части села, сотрудники полиции, а также добровольцы. Всего задействованы 35 человек и 9 единиц техники.