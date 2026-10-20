МЧС: более 40 человек ищут пожарного, который пропал в Горном Алтае В Республике Алтай продолжаются поиски сотрудника МЧС

Москва20 окт Вести.В Республике Алтай продолжаются поиски сотрудника МЧС, который 17 октября отправился на пасеку на личном автомобиле и не вернулся. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По предварительным данным, 39-летний мужчина, который является сотрудником пятой пожарно-спасательной части МЧС, пропал в 26 километрах от села Чемал. Там сейчас работают спасатели.

На данный момент обследовано 10 квадратных километров пешим порядком и 21 квадратный километр с помощью беспилотного авиационного средства отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В поисках задействованы специалисты МЧС, сотрудники полиции и добровольцы. Всего - 42 человека и 10 единиц техники.

В ведомстве добавили, что в настоящее время с супругой пропавшего работает психолог МЧС.