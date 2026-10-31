Смерть пропавшего 2 недели назад сотрудника МЧС расследуют в Горном Алтае В Горном Алтае расследуют обстоятельства гибели пропавшего ранее сотрудника МЧС

Москва31 окт Вести.Для проверки обстоятельств гибели пожарного Игоря Большакова, тело которого нашли в Горном Алтае с огнестрельным ранением головы спустя почти две недели поисков, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По какой именно статье оно возбуждено, пока не уточняется.

Уголовное дело возбуждено, но для проверки обстоятельств говорится в сообщении

Сотрудник МЧС Игорь Большаков 17 октября уехал на личном автомобиле на пасеку. Домой он не вернулся, а на следующий день родные нашли его машину в урочище Ак-Кая.

В автомобиле находился пустой чехол от ружья. В поисках коллеги спасатели обследовали больше 120 квадратных километров. Тело Большакова с огнестрельным ранением было обнаружено накануне, 30 октября.