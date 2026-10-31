Тело пропавшего в Горном Алтае пожарного доставили в морг Тело погибшего в Горном Алтае сотрудника МЧС доставили в морг

Москва31 окт Вести.Тело пропавшего в Горном Алтае 17 октября пожарного Игоря Большакова, найденное с огнестрельным ранением, вывезли из урочища Ак-Кая и доставили в морг. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. Отмечается, что поиски затрудняли сложный рельеф местности, густая растительность и снежный покров.

Тело доставлено в морг, проводятся оперативно-следственные мероприятия цитирует слова источника агентство ТАСС

Большаков уехал на пасеку на своей машине 17 октября и домой не вернулся. На следующий день родственники обнаружили его автомобиль в урочище Ак-Кая - в салоне был чехол от ружья, а само оружие отсутствовало. По предположению следствия, перед исчезновением мужчина добыл косулю. Спасатели прочесали более 120 квадратных километров. 30 октября поиски закончились - тело обнаружили с огнестрельным ранением. Обстоятельства случившегося проверяют в рамках уголовного дела.