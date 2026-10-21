Более 80 человек и вертолет ищут пропавшего сотрудника МЧС в Горном Алтае

В Горном Алтае пропал сотрудник МЧС Более 80 человек и вертолет ищут пропавшего сотрудника МЧС в Горном Алтае

Москва21 окт Вести.В Чемальском районе не прекращаются поиски пропавшего мужчины, в них участвуют 85 человек и вертолет, сообщается в MAX-канале МЧС Республики Алтай.

По данным сообщества "Национальный центр - Республика Алтай/Поиск людей", которые опубликованы в социальной сети "ВКонтакте", в минувшую субботу сотрудник ПСЧ-5 отправился на пасеку, а в воскресенье не вышел на работу, пропал в 26 километрах от села Чемал.

В поисках участвуют 85 человек и 23 единицы техники. Для оперативного осмотра местности с воздуха был задействован вертолет "Робинсон" говорится в сообщении

Уточняется, что горный рельеф и снег глубиной до 30 сантиметров осложняют поиски.