СК начал проверку после исчезновения спасателя на Алтае Проводится проверка по факту исчезновения спасателя на Алтае

Москва20 окт Вести.Следственный комитет по Республике Алтай организовал проверку после исчезновения 17 октября сотрудника МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователями Шебалинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения Большакова Игоря Владимировича говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что 17 октября сотрудник пятой пожарно-спасательной части МЧС Игорь Большаков на личном автомобиле отправился на пасеку в 26 километрах от села Чемал и не вернулся.

В поисках задействовано более 40 спасателей.