Москва20 октВести.Следственный комитет по Республике Алтай организовал проверку после исчезновения 17 октября сотрудника МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователями Шебалинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения Большакова Игоря Владимировичаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что 17 октября сотрудник пятой пожарно-спасательной части МЧС Игорь Большаков на личном автомобиле отправился на пасеку в 26 километрах от села Чемал и не вернулся.
В поисках задействовано более 40 спасателей.