В поисках пропавшего сотрудника МЧС на Алтае обследовали 60 кв. км Спасатели обследовали 60 кв. км в поисках пропавшего сотрудника МЧС на Алтае

Москва26 окт Вести.Спасатели обследовали 60 кв. км в поисках пропавшего сотрудника МЧС на Алтае, сообщает ТАСС.

17 октября сотрудник пятой пожарно-спасательной части регионального МЧС Игорь Большаков уехал на личной машине на пасеку, расположенную в 26 километрах от села Чемал, и не вернулся. На следующий день родные нашли в урочище Ак-Кая его автомобиль, но никаких следов мужчины обнаружено не было.

В поисках участвуют 81 человек, 17 единиц техники и кинологи. Работы осложняют горный рельеф и снежный покров, высота которого местами достигает 30 см.

Обследовано 60 кв. км сообщил собеседник агентства в оперативных службах

Ранее сообщалось, что по факту исчезновения следователями Шебалинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай проводится проверка.