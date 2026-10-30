Тело пропавшего на Алтае пожарного МЧС нашли с огнестрельным ранением На Алтае нашли тело пропавшего сотрудника МЧС с огнестрельным ранением

Москва30 окт Вести.В Республике Алтай обнаружили тело пропавшего 17 октября сотрудника МЧС Игоря Большакова, на нем была рана от огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Действительно, тело нашли с огнестрельным ранением, сегодня нашли… Экспертизу будут проводить… Жена его опознала, подтвердила цитирует собеседника агентство

Уточняется, что в машине пожарного нашли чехол от ружья, при этом самого оружия там не было. Предположительно, перед исчезновением мужчина добыл косулю.

Игорь Большаков ушел на пасеку 17 октября и исчез в 26 км от села Чемал. Все это время его искали, за процессом следила прокуратура Республики Алтай, а управление СК России по региону начало проверку.