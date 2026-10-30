Москва30 октВести.Мужчина погиб в результате пожара в частном доме и надворных постройках в селе Зудилово, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в мессенджере МАХ.

Пожар произошел в ночь на 30 октября. Возгорание ликвидировано силами 19 пожарных на пяти автоцистернах на площади порядка 200 кв. м.

Из охваченных огнем строений бойцы эвакуировали 7 газовых баллонов и один кислородный, предотвратив еще более масштабное развитие пожара. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина

написали в пресс-службе

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем.