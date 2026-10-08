Мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при пожаре в дачном доме погиб мужчина Мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Хабаровском крае

Москва8 окт Вести.В Хабаровском районе при пожаре в дачном доме погиб 67-летний мужчина. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В Хабаровском районе в СНТ на 16 километре Владивостокского шоссе сгорел дачный дом. На момент прибытия огнеборцев здание полностью охвачено пламенем. В ходе тушения обнаружен погибший 67-летний мужчина говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что для завершения всех работ на месте вызова бойцам потребовалось около 3 часов. Кирпичное одноэтажное здание выгорело полностью на площади 30 кв. м.