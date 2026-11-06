Неосторожность при курении привела к гибели человека при пожаре в Хакасии

Мужчина погиб при пожаре в Хакасии Неосторожность при курении привела к гибели человека при пожаре в Хакасии

Москва6 ноя Вести.Мужчина 43 лет погиб в результате пожара в нежилом доме барачного типа в Черногорске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Хакасия в мессенджере МАХ.

Пожар произошел накануне вечером в четырехкомнатной квартире на втором этаже здания. На момент прибытия пожарных из-под крыши шел дым. Площадь возгорания составляла 40 кв. м.

Самостоятельно из дома эвакуировались два человека. Внутри пожарные обнаружили погибшего 43-летнего мужчину. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении написали в пресс-службе

Обстоятельства гибели мужчины устанавливают следственные органы.