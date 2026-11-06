Москва6 нояВести.В селе Новоселово Иркутской области мужчина погиб при пожаре в брусовом доме. Об этом сообщило региональное МЧС России.
Трагедия произошла накануне днем на улице Победы.
На момент прибытия первого [пожарного] подразделения здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли. В ходе разборки и проливки строительных конструкций был обнаружен 69-летний погибшийговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте работали 5 пожарных и 2 автоцистерны. Открытое горение было ликвидировано на 36 кв. м.
Предположительно, причиной произошедшего стала неосторожность при курении.