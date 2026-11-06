В иркутском селе мужчина погиб при пожаре в брусовом доме

Мужчина погиб при пожаре в брусовом доме в Иркутской области В иркутском селе мужчина погиб при пожаре в брусовом доме

Москва6 ноя Вести.В селе Новоселово Иркутской области мужчина погиб при пожаре в брусовом доме. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Трагедия произошла накануне днем на улице Победы.

На момент прибытия первого [пожарного] подразделения здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли. В ходе разборки и проливки строительных конструкций был обнаружен 69-летний погибший говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте работали 5 пожарных и 2 автоцистерны. Открытое горение было ликвидировано на 36 кв. м.

Предположительно, причиной произошедшего стала неосторожность при курении.