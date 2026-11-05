Москва5 ноя Вести.В Иркутской области 4 ноября произошло ЧП со случайным самосожжением, погиб 74-летний пенсионер. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Вечером 74-летний житель Тайшета заправлял в гараже снегоуборочную машину бензином, который пролил на себя. При курении мужчина случайно уронил на себя сигарету. Вещи на нем моментально вспыхнули. К сожалению, спастись ему не удалось