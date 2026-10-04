Москва4 октВести.Пожар с летальным исходом произошел в Аксубаевском районе Татарстане, сообщили в региональном главке МЧС России.
На улице Ленина в селе Новое Ибрайкино загорелся одноэтажный частный жилой дом, площадь пожара превысила сто квадратных метров.
По прибытии пожарных подразделений происходило горение одноэтажного бревенчатого частного жилого дома и надворных построекговорится в заявлении ведомства в MAX
В ходе тушения пожарные обнаружили тело 93-летнего мужчины.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.