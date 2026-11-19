На пожаре в Вольске Саратовской области погиб пенсионер

Пожилой мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Саратовской области На пожаре в Вольске Саратовской области погиб пенсионер

Москва19 ноя Вести.В Саратовской области в результате пожара в частном жилом доме погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла ночью 18 ноября, в среду, в 3-м Пионерском переулке города Вольска. Разгоревшееся пламя заметили соседи.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 20 квадратах. К сожалению, в результате пожара погиб 63-летний мужчина говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Специалисты устанавливают причины возгорания, на месте работает дознаватель ведомства.