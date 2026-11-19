Москва19 нояВести.В Саратовской области в результате пожара в частном жилом доме погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла ночью 18 ноября, в среду, в 3-м Пионерском переулке города Вольска. Разгоревшееся пламя заметили соседи.
Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 20 квадратах. К сожалению, в результате пожара погиб 63-летний мужчинаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Специалисты устанавливают причины возгорания, на месте работает дознаватель ведомства.