Москва7 октВести.Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Саратовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла ночью 7 октября, в среду, в селе Богородское Духовницкого района.
Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 40 "квадратах". К сожалению, в результате пожара погибла 53-летняя женщинаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Причины возгорания предстоит выяснить специалистам. Детали случившегося устанавливаются.