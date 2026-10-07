В Саратовской области в результате пожара в частном доме погибла женщина

Женщина погибла на пожаре в частном доме в Саратовской области В Саратовской области в результате пожара в частном доме погибла женщина

Москва7 окт Вести.Женщина погибла в результате пожара в частном доме в Саратовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла ночью 7 октября, в среду, в селе Богородское Духовницкого района.

Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 40 "квадратах". К сожалению, в результате пожара погибла 53-летняя женщина говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам. Детали случившегося устанавливаются.