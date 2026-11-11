Москва11 нояВести.В селе Моты Шелеховского района произошел пожар в частном брусовом доме, в огне погибла пожилая женщина, сообщается в MAX-канале МЧС Иркутской области.
Для тушения пламени на улицу Магистральную были направлены семь человек личного огнеборцев и две автоцистерны.
Бойцами звена газодымозащитной службы в ходе проливки была обнаружена 81-летняя погибшаяговорится в сообщении
Открытое горение было ликвидировано на 60 квадратных метрах. Предположительно, причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки.