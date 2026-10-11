Женщина погибла в сгоревшем доме в Бурятии

В Бурятии при пожаре в деревянном доме погибла женщина Женщина погибла в сгоревшем доме в Бурятии

Москва11 окт Вести.В Бурятии при пожаре в двухквартирном бревенчатом доме погибла женщина, строение полностью уничтожено огнем. Об этом сообщили в агентстве ГО и ЧС республики.

Трагедия произошла ночью 11 октября в поселке Новый-Уоян Северобайкальского района. К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил жилой дом.

В ходе проведения разведки начальник караула обнаружил в спальне на полу тело женщины 1980 года рождения без признаков жизни сказано в сообщении

Отмечается, что в результате пожара дом уничтожен огнем на общей площади 120 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрических сетей.