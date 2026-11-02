МЧС: пожарные в Бурятии во время тушения огня в квартире обнаружили два тела

Два человека погибли в результате пожара в квартире в Бурятии МЧС: пожарные в Бурятии во время тушения огня в квартире обнаружили два тела

Москва2 ноя Вести.При тушении пожара в квартире жилого дома в Северо-Байкальском районе сотрудники МЧС обнаружили два тела, сообщается в MAX-канале ведомства Бурятии.

Ночью загорелась квартира на втором этаже жилого дома в Нижнеангарске Северо-Байкальского района. На момент прибытия пожарных подразделений в подъезде было плотное задымление.

В ходе тушения квартиры на 2-м этаже пожарные обнаружили тела 49-летнего мужчины и 46-летней женщины без признаков жизни говорится в сообщении

Огонь ликвидирован, к тушению привлекались восемь человек личного составала и три единицы спецтехники. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.