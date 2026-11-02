Москва2 нояВести.При тушении пожара в квартире жилого дома в Северо-Байкальском районе сотрудники МЧС обнаружили два тела, сообщается в MAX-канале ведомства Бурятии.
Ночью загорелась квартира на втором этаже жилого дома в Нижнеангарске Северо-Байкальского района. На момент прибытия пожарных подразделений в подъезде было плотное задымление.
В ходе тушения квартиры на 2-м этаже пожарные обнаружили тела 49-летнего мужчины и 46-летней женщины без признаков жизниговорится в сообщении
Огонь ликвидирован, к тушению привлекались восемь человек личного составала и три единицы спецтехники. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.