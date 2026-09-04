МЧС: при тушении квартиры в Иркутской области пожарные обнаружили тело женщины

Пожилая женщина погибла в результате пожара в квартире в Иркутской области МЧС: при тушении квартиры в Иркутской области пожарные обнаружили тело женщины

Москва4 сен Вести.Пожилая женщина погибла в результате пожара в квартире в городе Усть-Илимск, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, сообщается в MAX-канале МЧС Иркутской области.

Ночью на улице Наймушмна загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома. Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались восемь человек.

Бойцами звена газодымозащитной службы в квартире на диване обнаружена 69-летняя погибшая отмечается в сообщении

Пламя ликвидировали девять пожарных с помощью 4 единиц спецтехники. Причиной произошедшего стала непотушенная сигарета. Ранее женщина отказалась от безвозмездной установки пожарного извещателя.