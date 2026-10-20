Женщина погибла из-за пожара в жилом доме в Бурятии, ее двоих детей спасли

Из-за пожара в жилом доме в Бурятии погибла женщина, ее двоих детей спасли Женщина погибла из-за пожара в жилом доме в Бурятии, ее двоих детей спасли

Москва20 окт Вести.В Бурятии Следственный комитет организовал проверку после гибели местной жительницы во время пожара в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло ночью 20 октября в селе Поселье. Из горевшего деревянного одноэтажного дома были эвакуированы женщина с двумя детьми. Несовершеннолетние были госпитализированы, их мать в результате отравления продуктами горения скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, ночью возгорание первым заметил сосед и поспешил на помощь. Он проник внутрь жилого помещения, отыскал детей и передал их через окно своей супруге. Мать мужчина не смог найти и из-за распространения дыма и огня вынужден был покинуть дом. Женщину позднее обнаружили подоспевшие пожарные уточняется в канале ведомства в MAX

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что очаг возгорания находился в жилой пристройке к дому. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.