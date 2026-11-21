Пожилая женщина погибла при пожаре в здании кафе в Бурятии

В Бурятии при пожаре в здании кафе погибла пожилая женщина Пожилая женщина погибла при пожаре в здании кафе в Бурятии

Москва21 ноя Вести.Ночью 21 ноября при пожаре в здании кафе в Бурятии погибла пожилая женщина. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.

ЧП произошло в Нижнем Саянтуе в Тарбагатайском районе республики.

На момент прибытия первого подразделения огнем была охвачена кровля здания и помещение изнутри. Звеном газодымозащитной службы эвакуирован газовый баллон. В ходе тушения в подсобном помещение у окна была обнаружена женщина 1966 года рождения без признаков жизни говорится в канале ведомства в MAX

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 65 кв. м. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной загорания стало короткое замыкание.